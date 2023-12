Crescent Point Energy Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Crescent Point Energy stand kürzlich im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Crescent Point Energy beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit fünf negativen Signalen und keinen positiven Signalen.

Die Dividendenrendite der Crescent Point Energy-Aktie beträgt 3,52 Prozent, was 70,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Crescent Point Energy abgegeben, mit 6 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Durchschnittskursziel der Analysten liegt bei 14,92 CAD, was einer positiven Kursentwicklung von 62,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Crescent Point Energy-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis negative Bewertungen erhält. Der aktuelle Kurs liegt sowohl unter dem 200-Tage-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.