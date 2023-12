Crescent Point Energy Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Crescent Point Energy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 5,22, was insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 72,65 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Crescent Point Energy bei -9,55 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,27 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Crescent Point Energy mit 6,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Crescent Point Energy eine Rendite von 3,52 % aus, was 70,26 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 73,78 % ist. Daher wird die Dividende als niedriger eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 positive Einschätzungen für Crescent Point Energy abgegeben, was im Schnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat wurden 2 positive Einschätzungen abgegeben, was ebenfalls zu einer positiven Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 14,92 CAD, was einer potenziellen Steigerung von 64,1 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Crescent Point Energy-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.