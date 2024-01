Crescent Point Energy Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Crescent Point Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,97 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,98 CAD liegt, was einer Abweichung von -9,93 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 9,65 CAD, was einer Abweichung von -6,94 Prozent entspricht, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 69, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,47 und zeigt ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Crescent Point Energy-Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Crescent Point Energy mit einer Ausschüttung von 3,52 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (97,24 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Crescent Point Energy diskutiert wurden. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegt die positive Kommunikation, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.