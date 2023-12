Crescent Energy Co Aktie: In selten guter Lage!

Gemäß den Analysten liegt die Einschätzung für Crescent Energy in den letzten zwölf Monaten bei 5 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Dies entspricht im Durchschnitt einem "Gut"-Rating. Kurzfristig wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. In diesem Zeitraum bewerteten 2 Analysten den Titel als Gut, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 14,83 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,28 USD) entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,52 USD lag und der aktuelle Kurs bei 13,28 USD liegt, was einer Abweichung von +15,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 11,81 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (+12,45 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine Einstufung von "Gut" mit einem Wert von 26,09. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 36,68 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Kommentare und Befunde zu Crescent Energy waren neutral, ebenso wie die von den Nutzern aufgegriffenen Themen in den vergangenen Tagen. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.