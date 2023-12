Crescent Energy Co Aktie: So kann es gerne weitergehen!

In den letzten Wochen gab es bei Crescent Energy keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder positiv noch negativ ist die Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Crescent Energy daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Crescent Energy als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 15,25 USD, was einer Erwartung in Höhe von 11,64 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Stimmung rund um Crescent Energy in den sozialen Medien war neutral, und auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Crescent Energy aufgrund des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bedacht.