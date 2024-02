Crescent Energy Co Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten Wochen wurde bei Crescent Energy eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Es gab auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Crescent Energy daher eine positive Bewertung in diesen Bereichen.

Der aktuelle Kurs der Crescent Energy liegt bei 11,23 USD, was einer Entfernung von -2,52 Prozent vom GD200 (11,52 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,61 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Crescent Energy-Aktie als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Crescent Energy-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 15,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 39,51 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Crescent Energy daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Crescent Energy liegt bei 39,17, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Crescent Energy daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.