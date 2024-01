Crescent Energy Co Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Crescent Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,6 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,87 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +2,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 11,82 USD, was einer Distanz von +0,42 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Crescent Energy-Aktie ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen besonders mit negativen Themen rund um Crescent Energy befasst, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Crescent Energy-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Von insgesamt 5 Bewertungen liegen 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 15,25 USD, was einer potenziellen Performance von 28,48 Prozent entspricht und somit die Einstufung als "Gut" rechtfertigt. Insgesamt erhält die Analysteneinschätzung daher das Rating "Gut".

Zur Beurteilung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI der Crescent Energy-Aktie beträgt 81,1, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 43,48, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.