Crescent Capital BDC Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für den Crescent Capital Bdc-RSI beträgt die Ausprägung 13,33, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 liegt bei 34,2, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Crescent Capital Bdc-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 15,5 USD, während der aktuelle Kurs bei 17,32 USD liegt, was einer Abweichung von +11,74 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 16,5 USD, was zu einem anderen Rating von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Crescent Capital Bdc wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Wert.

Analysten schätzen die Aktie der Crescent Capital Bdc langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 Bewertungen als "Gut" vor, während keine "Schlecht"-Bewertungen verzeichnet wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 18 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.