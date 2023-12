Crescent Capital BDC Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Crescent Capital Bdc wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 2 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es gab 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Crescent Capital Bdc. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 18 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 4,29 Prozent. Daher wird dies als "Neutral"-Empfehlung betrachtet. Insgesamt erhält Crescent Capital Bdc für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Crescent Capital Bdc. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Es gab auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, daher erhält dieses Kriterium ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Crescent Capital Bdc für diese Stufe als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Crescent Capital Bdc zeigt eine Bewertung als "Gut" mit einem Wert von 9,09. Der RSI25 liegt bei 35,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Gut".

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Crescent Capital Bdc mit 17,26 USD derzeit 4,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +11,43 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.