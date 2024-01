Crescent Capital BDC Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Crescent Capital Bdc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +10,11 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+3,3 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Crescent Capital Bdc ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfuhr das Unternehmen jedoch zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Crescent Capital Bdc-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crescent Capital Bdc-Aktie liegt bei 57,59, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index, dass die Crescent Capital Bdc-Aktie derzeit eine neutrale Bewertung erhält.