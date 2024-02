Crescent Capital BDC Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Crescent Capital Bdc liegt bei 18,18, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 46,2 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Crescent Capital Bdc in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Von den Analysten liegen in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Crescent Capital Bdc vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 18 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 16,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 16,97 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,34 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 16,81 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".