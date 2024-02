Crescent Capital BDC Aktie: Hammer Entwicklung!

Bei Crescent Capital Bdc gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Crescent Capital Bdc daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Von Analysten wird die Aktie von Crescent Capital Bdc derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Insgesamt erhält Crescent Capital Bdc also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv und wird als wichtiger Stimmungsindikator für die Aktie angesehen. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und die Diskussionen konzentrierten sich auf die positiven Themen rund um Crescent Capital Bdc. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Crescent Capital Bdc derzeit als überverkauft gilt, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Crescent Capital Bdc daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.