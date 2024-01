Crescent Capital BDC Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Crescent Capital Bdc-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 64, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,89, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Crescent Capital Bdc-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Crescent Capital Bdc ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal eine "Gut"-Bewertung und 0 Mal eine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung für die Crescent Capital Bdc abgegeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt. Für den aktuellen Kurs von 17,24 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 4,41 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 18 USD aus, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Crescent Capital Bdc-Aktie bei 15,67 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,71 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Crescent Capital Bdc-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.