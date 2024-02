Crescent Capital BDC Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Crescent Capital Bdc betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,64 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Crescent Capital Bdc weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Crescent Capital Bdc. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Insgesamt war die Anlegerstimmung größtenteils neutral. Aktuell zeigen sich die Anleger auch weiterhin an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend getrübt hat, weshalb dieser Punkt als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Crescent Capital Bdc-Aktie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Crescent Capital Bdc insgesamt 2 Analystenbewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Die Kursprognose liegt bei 18 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,09 Prozent bedeutet und daher als "Gut"-Empfehlung dargelegt wird. In Summe erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.