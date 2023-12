Creo Medical Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Creo Medical schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Mit einer Differenz von 4,38 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,38 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bei Creo Medical ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Gespräche, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Creo Medical eine Rendite von 50,51 Prozent erzielt, was über 66 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite von -16,95 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Creo Medical mit 67,46 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über Creo Medical. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen weist kaum Änderungen auf. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

