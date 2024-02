Creo Medical Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Aktie der Creo Medical wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von den Research-Abteilungen erhielt sie eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 100 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 217,46 Prozent darstellt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch die Anleger äußerten sich überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Creo Medical. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Creo Medical zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Creo Medical liegt bei 96,88, was als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 83, was ebenfalls als überkauft gilt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Creo Medical daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".