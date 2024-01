Creightons Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Creighton's verzeichnet eine Rendite von -38,89 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor. Dies liegt mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt. Ebenso liegt die Rendite von Creighton's von 63,96 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche von 25,08 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Creighton's von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Creighton's-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (65,22) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Creighton's.

Die Dividendenrendite von Creighton's beträgt 0 Prozent und liegt damit 3,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für Persönliche Produkte. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.