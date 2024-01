Creightons Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Creighton's wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,12, was einem Abstand von 73 Prozent zum Branchen-KGV von 44,1 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Creighton's-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 29,69 GBP. Der letzte Schlusskurs von 21 GBP liegt deutlich darunter (Unterschied -29,27 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (23,19 GBP) liegt auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,44 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Creighton's-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die soziale Stimmung rund um Creighton's wurde ebenfalls analysiert. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Creighton's in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,38 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 26,06 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -61,45 Prozent im Branchenvergleich für Creighton's. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 41,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Creighton's ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.