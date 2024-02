Creightons Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Creighton's hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -51,28 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche von 23,25 Prozent liegt Creighton's mit 74,53 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Creighton's auf sozialen Plattformen neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Creighton's diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI von Creighton's liegt bei 25, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 53,79 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 10,97 ist Creighton's deutlich günstiger bewertet als der Durchschnitt in der Branche "Persönliche Produkte". Das Branchen-KGV liegt bei 44,08, was einen Abstand von 75 Prozent ergibt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.