Creightons Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Nach Analyse von Creighton's auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Creighton's in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Creighton's derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -2,93 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Creighton's von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" weist Creighton's eine Rendite von -35,38 Prozent auf, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 25,82 Prozent, wobei Creighton's mit 61,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Creighton's liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für Creighton's.