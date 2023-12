Creightons Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Creighton's zeigt eine Rendite von -25 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter", was einer Differenz von mehr als 29 Prozent entspricht. In der "Persönliche Produkte"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 26,19 Prozent, wobei Creighton's mit 51,19 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Creighton's liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 65,22, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Creighton's beträgt 0 Prozent, was 3,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Creighton's. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen.

Insgesamt wird die Aktie von Creighton's aufgrund der genannten Kriterien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.