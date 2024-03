Creightons Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Creighton-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 26,6 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 22,5 GBP gehandelt wird, was einem Abstand von -15,41 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 20,12 GBP, was einer Differenz von +11,83 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Was die Dividende betrifft, weist Creighton derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Persönliche Produkte") von 3,02 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,3 Prozent erzielt hat, was 41,27 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte", die bei 16,73 Prozent liegt, ergibt sich eine Unterperformance von 57,03 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Creighton-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.