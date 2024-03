Creightons Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Creighton's mit 11 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 11,54 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Persönliche Produkte", der aktuell bei 45 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Creighton's 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,76 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Stimmungsbild bei Creighton's hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Diskussion oder die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien festgestellt, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Creighton's zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses auf. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 25, und für 25 Tage beläuft sich der RSI auf 29,17, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut" für Creighton's.