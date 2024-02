Creightons Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Creighton's zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 27,58 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 20 GBP steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -27,48 Prozent liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 20,62 GBP, was einer Abweichung von -3,01 Prozent entspricht und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über Creighton's. Daher wird diesem Signal die Bewertung "neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "neutral" führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Creighton's liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "neutral" erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass Creighton's weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls mit "neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat Creighton's in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -40,3 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 23,17 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -63,47 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,82 Prozent erzielte, lag Creighton's um 43,12 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher eine "schlechte" Bewertung in dieser Kategorie vergeben.