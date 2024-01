Creightons Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von Creighton's zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgüter-Sektor. Mit einer Rendite von -38,89 Prozent liegt Creighton's mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche von 25,08 Prozent, liegt Creighton's mit 63,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um Creighton's. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Creighton's im Vergleich zur Branche Persönliche Produkte eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 3,06 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Creighton's als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 12,7 liegt insgesamt 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 44,07 im Segment "Persönliche Produkte". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".