Creightons Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse von Creighton's Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,71 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 22 GBP liegt, was einer Abweichung von -28,36 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 25,42 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -13,45 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Creighton's somit ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse hingegen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 29,51 insgesamt 35 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 45,37 im Segment "Persönliche Produkte".

Hinsichtlich der Dividende weist Creighton's im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,06 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt liegt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Creighton's in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,21 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 25,21 Prozent gestiegen sind. Auch im Sektorvergleich liegt Creighton's mit einer Rendite von -28,81 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.