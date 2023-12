Creek Road Miners-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Prairie Operating ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen wurde das Stimmungsbarometer auf grün gesetzt, was auf eine optimistische Diskussion in den sozialen Medien hinweist. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, während an einem Tag die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 92,37, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen in einem Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, zeigt einen neutralen Wert von 63,57, was die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festlegt.

Die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine positive Einschätzung, da der Kurs der Aktie um 10,6 Prozent über dem GD200 liegt. Jedoch zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von -38,59 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten trüber geworden ist. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt und die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt. Somit erhält die Prairie Operating-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.