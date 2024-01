Creek & River Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Creek & River. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 20,54 Punkte, was darauf hindeutet, dass Creek & River derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Creek & River jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Creek & River derzeit bei 2064,24 JPY, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 2198 JPY beträgt +6,48 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +8,77 Prozent, was wiederum zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird Creek & River basierend auf den beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Creek & River eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Creek & River daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Creek & River von der Redaktion in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse als "Gut" bewertet, während die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft wird.