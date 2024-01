Creek & River Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Creek & River auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 32,45 Punkte, was darauf hindeutet, dass Creek & River derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,96 an, dass Creek & River weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In Bezug auf Creek & River gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Creek & River, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Creek & River beobachten und auswerten. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist die Aktie von Creek & River mit einem Kurs von 2211 JPY mittlerweile +7,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,04 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.