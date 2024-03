Creek & River Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Creek & River als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 44,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 54,64 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Creek & River gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Auch hier wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Creek & River aktuell bei 2016,22 JPY verläuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1916 JPY und damit 4,97 Prozent unter der GD200. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein Abstand von 2,51 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.