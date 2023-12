Credo Technology Holding-Anleger wird’s freuen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf Credo zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen über Credo in den sozialen Medien signalisieren derzeit überwiegend positive Meinungen und Themen. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Credo in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Credo insgesamt als "Gut". Allerdings führt die jüngste Bewertung zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Credo liegt bei 19 USD, was auf eine negative Kursentwicklung von -4,19 Prozent hindeutet. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Credo daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.