Credo Technology Holding Aktie: Wann tut sich was?

Die Meinungen der Analysten über die Aktie von Credo waren in den letzten 12 Monaten gemischt. Während institutionelle Analysten dem Titel ein "Gut" verliehen, bewerteten jüngste Bewertungen die Aktie als "Neutral". Der aktuelle Kurs von 19,4 USD wird von Analysten als "Neutral" angesehen, mit einer erwarteten Entwicklung von -2,06 Prozent und einem mittleren Kursziel von 19 USD.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab keine eindeutigen Richtungsausschläge, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Credo diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Credo derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 14,16 USD, während der aktuelle Kurs bei 19,4 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" basierend auf dem GD200 und dem GD50, welche Abstände von +37,01 Prozent und +16,17 Prozent aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Meinungen der Analysten und Anleger sowie die technische Analyse zu einer neutralen bis positiven Einschätzung für die Aktie von Credo führen, wobei überwiegend ein "Gut" vergeben wird.