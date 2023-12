Creditshelf Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Creditshelf ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Gespräche, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Creditshelf zeigt ein schlechtes Signal, da der Kurs um 51,22 Prozent vom GD200 (8,61 EUR) entfernt ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,26 EUR auf, was zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Creditshelf mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,94 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung von Creditshelf.