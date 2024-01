Creditshelf Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Diskussionen rund um Creditshelf auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie von Creditshelf wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Creditshelf eine Performance von -82,28 Prozent, was eine Underperformance von -89,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche ist Creditshelf deutlich schlechter abgeschnitten. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Finanzen"-Sektors liegt Creditshelf mit einer Rendite von 95,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Creditshelf festgestellt werden. Sowohl in Bezug auf die Stärke der Diskussion als auch auf die Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen wurde keine Auffälligkeiten registriert. Daher wird auch in diesem Punkt das Kriterium mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von 4,42 EUR um -39,7 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der Creditshelf-Aktie für die letzten 200 Handelstage (7,33 EUR) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (+4,99 Prozent), was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend erhält die Creditshelf-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.