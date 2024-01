Creditshelf Aktie: Interessante Aussichten?

In den letzten Wochen wurde bei Creditshelf keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst ergibt sich daher für Creditshelf auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Creditshelf im vergangenen Jahr eine Rendite von -82,28 Prozent erzielt, was 96,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 8,16 Prozent, und Creditshelf liegt aktuell 90,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Creditshelf derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,74 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Creditshelf aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI-Wert von 44,44 für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der Wert von 51 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergeben die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls die Einstufung "Neutral".