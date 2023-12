Creditshelf Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Creditshelf hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -85,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor eine Unterperformance von 98,57 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 7,15 Prozent, und Creditshelf liegt aktuell 92,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser negativen Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Creditshelf eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Creditshelf derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,04 EUR, während der Kurs der Aktie bei 4,36 EUR liegt, was einer Abweichung von -45,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +2,83 Prozent, was als "Neutral"-Wert betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in der technischen Analyse das Rating "Neutral".

Die Einschätzung der Stimmung durch soziale Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren, und auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Creditshelf aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie hinsichtlich der Stimmung.