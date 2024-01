Creditriskmonitor, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Creditriskmonitor-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,61 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,27 USD liegt, was einer Abweichung von -13,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,41 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,81 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Creditriskmonitor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,04 bewertet, was 73 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (56,48). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Creditriskmonitor-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Creditriskmonitor wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. In den vergangenen Tagen war auch kein starker Fokus auf positive oder negative Themen rund um Creditriskmonitor zu erkennen. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".