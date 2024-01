Creditriskmonitor Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktienanalyse von Creditriskmonitor zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten zwar auf dem üblichen Niveau, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, wird die Aktie von Creditriskmonitor jedoch als "Gut" bewertet. Mit einem aktuellen KGV von 15,04 liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 2,33 USD liegt zwar -4,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -11,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (58,82 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (57,14 Punkte) deuten darauf hin, dass Creditriskmonitor momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend kann Creditriskmonitor basierend auf den verschiedenen Analysen insgesamt als "Neutral" bewertet werden.