Creditriskmonitor Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Creditriskmonitor neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Creditriskmonitor-Aktie mit 15,04 deutlich niedriger ist als der Durchschnitt von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (51,88). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI-Wert von 50 wird die Creditriskmonitor-Aktie derzeit als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Creditriskmonitor-Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittlichen Schlusskurs von 2,65 USD für die Creditriskmonitor-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,36 USD, was einen Rückgang von 10,94 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (2,48 USD) liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung im Rahmen der Charttechnik führt. Insgesamt erhält Creditriskmonitor somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Gesamtbewertung der Creditriskmonitor-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen zeigt daher eine "Neutral"-Einschätzung aus Anleger-Sentiment, eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht und eine "Neutral"-Bewertung sowohl im Hinblick auf den RSI als auch die technische Analyse.

