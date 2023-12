Creditricole PK Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild von Credit Agricole. Die Diskussion der Marktteilnehmer war in den letzten Tagen größtenteils optimistisch, ohne negative Äußerungen. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Credit Agricole daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Credit Agricole derzeit bei 11,27 EUR verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Einstufung, da der Aktienkurs mit 12,896 EUR einen Abstand von +14,43 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 11,76 EUR, was einer Differenz von +9,66 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Credit Agricole beträgt derzeit 6,05 Prozent, was 1,65 Prozent über dem Durchschnitt von 4,4 liegt. Diese gute Dividendenpolitik des Unternehmens führt zu einer positiven Bewertung durch die Analysten.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass Credit Agricole derzeit überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 6,47 über 7 Tage und einem Wert von 17 über 25 Tage. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt erhält Credit Agricole daher positive Bewertungen auf der Basis der sozialen Stimmung, der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und des RSI.