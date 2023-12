Creditricole PK Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Credit Agricole in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Credit Agricole wurde im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich mehr oder weniger diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Credit Agricole beträgt 6,05 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 1,65 Prozent über dem Branchen-Mittelwert von 4,4 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Credit Agricole liegt bei 10,16, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Credit Agricole derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 6,47 für den 7-Tage-Zeitraum. Auch der RSI25-Wert von 17 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut"-Rating.