Creditr Ltd Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Für die Credit Clear-Aktie beträgt der RSI-Wert derzeit 40, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 39 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Bei Credit Clear zeigt sich hier eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Credit Clear veröffentlicht, und es gab weder starke positive noch negative Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Credit Clear-Aktie bei 0,22 AUD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,19 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,64 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings liegt die Aktie mit einem Abstand von +5,56 Prozent zum GD50 im positiven Bereich und erhält daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".