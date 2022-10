Credit Suisse legt nach Milliardenverlusten Umbaupläne vor

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die krisengeschüttelte Schweizer Großbank Credit Suisse stellt mit den neuen Quartalszahlen am Donnerstag ihre mit Spannung erwarteten Umbaupläne vor. Nach Milliardenverlusten will die Bank Einsparungen verkünden. Dem Vernehmen nach will sie sich auf die Vermögensverwaltung und das Schweizer Geschäft konzentrieren und die Investment Bank verkleinern.