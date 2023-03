Credit Suisse-Aktie: Turbulente Zeiten!

Die Aktien der Credit Suisse sind in letzter Zeit stark unter Druck geraten, und ein anhaltender Abwärtstrend ist erkennbar. Insbesondere in den letzten Handelstagen ist der Kurs in Richtung 0,67 CHF gesunken. Im April werden die US-Banken ihre Quartalsgewinne bekanntgeben. Analysten sind gespannt auf Handelserträge und Einlagen, insbesondere nach den jüngsten Bankenschließungen. Ein Hauptaugenmerk liegt auf möglichen konservativen Maßnahmen wie Kreditrestriktionen oder der Aussetzung von Aktienrückkäufen. JPMorgan Chase und Bank of America legen ihre Ergebnisse am 14. bzw. 18. April vor.

Turbulente Zeiten und ihre Auswirkungen

Die Finanzbranche ist durch die jüngsten Schließungen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank erschüttert. Daraufhin wurden Maßnahmen zur Stützung der Einlagen ergriffen und das Vertrauen...