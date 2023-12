Credit Intelligence Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Credit Intelligence-Aktie wird momentan charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,155 AUD sich um -8,82 Prozent vom GD200 (0,17 AUD) entfernt. Ebenso ist der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, mit einem Kurs von 0,22 AUD, was einem Abstand von -29,55 Prozent entspricht, ein "Schlecht"-Signal. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge bezüglich der Credit Intelligence-Aktie festgestellt. Auch in den vergangenen Tagen wurde sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Credit Intelligence-Aktie beträgt aktuell 87, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Credit Intelligence in den sozialen Medien zu beobachten. Die Intensität der Beiträge liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Credit Intelligence wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.