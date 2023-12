Credit Intelligence Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Credit Intelligence liegt bei 60,87, was ihn als "Neutral" einstuft. Ebenso ergibt der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 64,58. Zusammenfassend führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger zu verzeichnen war. Ebenso gab es keine signifikante Änderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Credit Intelligence bei 0,17 AUD liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 weist jedoch einen Abstand von -22,73 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit wieder ein Rating von "Neutral".

Auch die Bewertung durch Anleger auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung. Die Kommentare und Themen rund um Credit Intelligence waren überwiegend neutral, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung hinsichtlich des Aktienkurses von Credit Intelligence.