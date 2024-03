Credit Intelligence Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Credit Intelligence von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung auf "Schlecht" eingestuft.

Das Internet spielt eine große Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Credit Intelligence wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Credit Intelligence-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,11 AUD lag, was einen Unterschied von -31,25 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bedeutet. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Credit Intelligence daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Credit Intelligence liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anleger-Stimmung sowie die technische Analyse und der Relative Strength Index für Credit Intelligence zu einer neutralen Bewertung führen.