Credit Intelligence Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Credit Intelligence-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 50 liegt, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 52, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für die Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,16 AUD) um -31,25 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,11 AUD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -15,38 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen zur Credit Intelligence-Aktie geäußert wurden. Insgesamt löst dies eine "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung aus.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Credit Intelligence-Aktie sowohl hinsichtlich des RSI, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, als auch der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.