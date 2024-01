Credit Intelligence Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Credit Intelligence-Aktie beträgt aktuell 87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 64,58, was bedeutet, dass Credit Intelligence weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant mehr oder weniger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Credit Intelligence-Aktie von 0,155 AUD eine Entfernung von -8,82 Prozent vom GD200 (0,17 AUD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 0,22 AUD, was einem Abstand von -29,55 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Credit Intelligence-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.