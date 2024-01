Credit Intelligence Aktie: Aufgepasst!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Credit Intelligence anhand dieser Faktoren untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Credit Intelligence zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note für die Aktie von Credit Intelligence.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses greifen viele Investoren auf den Relative Strength Index (RSI) zurück. Der RSI für Credit Intelligence liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Auch der RSI25 beläuft sich auf 73,47, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger zeigten verstärktes Interesse an positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Credit Intelligence, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Credit Intelligence-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,17 AUD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,13 AUD lag, was einer Abweichung von -23,53 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,21 AUD und einer Abweichung von -38,1 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf.

Insgesamt erhält die Credit Intelligence-Aktie somit sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sentiment-Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.